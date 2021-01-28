Перепрофилированные больницы Подмосковья возобновляют плановую медпомощь

https://static.news.ru/photo/21b18a4a-622c-11eb-9e0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгения Демина/Пресс-служба администрации Одинцовского района

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Московской области неуклонно снижается. Также сокращается количество госпитализаций.

Это позволяет региональным больницам, перепрофилированным под приём больных с COVID-19, вернутся к оказанию плановой помощи, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Врачи у нас большие молодцы, потому что очень активно, очень гибко подходят к разным вызовам, которые мы сегодня видим, — цитирует регионального главу «Радио 1».

В Московской области продолжается активная фаза вакцинации от коронавирусной инфекции. В феврале в регион доставят ещё 200 тысяч доз препарата «Спутник V». В Подмосковье работают более 150 мобильных и стационарных прививочных пунктов, записаться на вакцинацию можно через областной портал госуслуг, в МФЦ, поликлиниках или по телефону. Получить прививку может любой совершеннолетний российский гражданин при предъявлении паспорта.

За последние сутки в Московской области выявили 1044 случая заражения коронавирусом.

Ранее Воробьёв объявил, что в регионе снимут все ограничительные меры, когда в сутки будет выявляться менее 900 случаев COVID-19, передавал NEWS.ru.