Больницы обязали сообщать в полицию о пациентах без документов

https://static.news.ru/photo/490c26c2-3f8b-11eb-9e90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому больницы обязаны уведомлять полицию о пациентах, поступивших в бессознательном состоянии и без документов.

Член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый пояснил, что закон разработан с целью исполнения поручения президента Владимира Путина по совершенствованию взаимодействия МВД, медицинских и волонтёрских организаций в вопросах поиска пропавших людей и установления личности пациентов, сообщает ТАСС.

В настоящее время медорганизации должны сообщать в полицию о пациентах, если имеются признаки причинения вреда их здоровью в результате совершения в отношении них противоправных деяний. Однако сведения могут не передаваться в органы МВД, если пациент по каким-либо причинам не может сообщить данные о себе или в случае смерти человека, личность которого не установлена.

Ранее NEWS.ru писал, что волонтёры предложили создать всероссийскую информационную базу неизвестных пациентов. Они пояснили, что бывают ситуации, когда человек, чья личность не установлена, находится в больнице, в то время как его поиски продолжаются. Авторы идеи пояснили, что такая база может понадобиться, если потерялся пожилой человек с деменцией или болезнью Альцгеймера, маленький ребёнок или человек, утративший память в результате несчастного случая. Путин эту идею поддержал.