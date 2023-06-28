Больницы могут лишить иностранных ИВЛ. Останутся ли россияне без медпомощи? Минпромторг предложил отказаться от обеспечения государственных медучреждений зарубежными аппаратами искусственного дыхания

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Минпромторг предложил запретить госзакупки импортных аппаратов ИВЛ. В ведомстве полагают, что потенциальный объем производства оборудования на отечественных мощностях превышает потребности системы здравоохранения. В Госдуме считают эту меру правильной в условиях санкций, когда есть риск остаться без запчастей и техподдержки зарубежного оборудования. Однако медики полагают, что не все виды аппаратов могут быть замещены российскими аналогами. Подробности — в материале NEWS.ru.

Что предлагает Минпромторг

Минпромторг обнародовал проект постановления кабмина с поправками в нормативные акты, которые позволят запретить государственным медучреждениям закупать аппараты ИВЛ зарубежного производства.

Как пишет «Коммерсант», если инициатива Минпромторга будет одобрена, импортные аппараты ИВЛ станут «первым объектом жесткого запрета для нужд медицинских госзакупок». Издание полагает, что у министерства может быть несколько причин для такой меры. По данным Минпромторга, на российском рынке есть достаточное число отечественных производителей: концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), «Тритон-Электроникс» и ряд других предприятий. Как сообщал NEWS.ru, в России аппараты ИВЛ также производят на входящем в структуру госкорпорации «Ростех» Уральском приборостроительном заводе (УПЗ) в Свердловской области.

Эти предприятия, по оценке Минпромторга, способны выпускать до 36 тысяч аппаратов ИВЛ в год, а государственные клиники и больницы закупают в среднем лишь 2,7 тысячи единиц такой техники в год.

«Решение ввести запрет на закупку иностранных аппаратов ИВЛ необходимо для поддержки российских предприятий, готовых покрыть потребности системы здравоохранения в полном объеме», — заявил «Ведомостям» представитель Минпромторга, комментируя инициативу ведомства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что думают о предложении в Госдуме

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина утверждает, что инициатива Минпромторга решит проблему с ремонтом и обслуживанием импортного оборудования.

«Мы всегда говорили, что зарубежное лучше, но импортное оборудование все равно ломается через три — пять лет, выходит из строя. Запчасти, как правило, можно доставить, но ремонт тянется от нескольких месяцев до года. А работать нужно всегда и сейчас», — заявила Соломатина NEWS.ru.

Она добавила, что отечественные аппараты ИВЛ используются не только в государственных, но и в частных учреждениях здравоохранения — к их работе вопросов не возникало. Аппараты производились в стране до введения санкций. Они ничем не уступают по качеству, надежности импортным образцам и гораздо дешевле, отмечает депутат.

«Я сама из частного бизнеса пришла в Госдуму, у нас в системе хирургической помощи всегда присутствовали по большей части аппараты [ИВЛ] российского производства. И они нас вполне устраивали. Сегодня, думаю, этот вопрос Минпромторгом решен, у нас выбора нет», — считает Соломатина.

Парламентарий также добавила, что из четырех операционных как минимум три еще пять лет назад оснащались российским оборудованием.

«Где есть иностранное оборудование — хорошо, пусть работает, пусть его ремонтируют и бережно к нему относятся. Но Россия должна быть независимой, потому что завтра нам не поставят по каким-то другим каналам запчасти, и мы можем просто встать», — опасается Соломатина.

По ее мнению, если Минпромторг принял решение ограничить закупку импортных аппаратов ИВЛ, то он точно закроет потребность в отечественных аналогах.

Какими типам ИВЛ Россия не может себя обеспечить

Как рассказал NEWS.ru реабилитолог и невролог Александр Комаров, в РФ производится надежное оборудование среднего класса по ИВЛ, обеспечивающее базовую потребность систем здравоохранения. При этом он констатировал, что Россия отстала по HI-классу, то есть в категориях аппаратов ИВЛ высокого уровня. Комаров уточнил, что речь идет о технике для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), терапии высокого кислородного потока, а также переносных домашних аппаратах ИВЛ, которые нужны людям после COVID, травм и заболеваний.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«В производстве таких аппаратов мы отстаем, поэтому полностью заместить и не покупать за рубежом их нельзя, так как пока своего оборудования по линии реабилитологов нет. Может быть, для реаниматологов есть базовые стационарные аппараты с хорошей производительностью. Но не уверен, что мы обеспечим на 100% все потребности. Есть хорошие китайские производители, можно использовать локализованное производство», — отметил Комаров.

Почему с выпуском ИВЛ в РФ есть проблемы: надо ли запрещать импорт

Проблемы с производством такого оборудования отечественными компаниями, по словам Александра Комарова, возникли из-за того, что в 1990-е и 2000-е годы «специально блокировали развитие собственного производства электроники и оборудования», когда «все было забито иностранными компаниями».

«Возможно, [Минпромторг] ограничит импорт аппаратов, которые могут и должны производить у нас в рамках импортозамещения и защиты нашей медицины. [Но] запрещать [импорт] нельзя — сухой закон вреден для организма», — добавил собеседник NEWS.ru.

Происшествия с аппаратами ИВЛ во время пандемии

В 2020 году в СМИ появлялись сообщения о возгорании российских аппаратов ИВЛ «Авента-М», закупаемых для отечественных медучреждений и реализуемых за рубеж. Так, в больнице Петербурга агрегат вспыхнул на глазах у врача, после пожара погибли шесть пациентов. В Москве скончалась 95-летняя пенсионерка, предположительно, подключенная к аппарату ИВЛ.

После этого эксплуатацию данной техники приостановили, но после проверки Росздравнадзор разрешил использовать аппараты этой марки. Завод-производитель (УПЗ) был оштрафован решением Арбитражного суда Свердловской области за нарушения. США отказались от использования российских аппаратов ИВЛ и утилизировали их.

С какой медтехникой могут быть перебои из-за санкций

Как заявлял NEWS.ru гендиректор российской Ассоциации предприятий по продаже и ремонту медицинской техники Андрей Полтавцев, проблема закрытия мировых рынков медтехники для РФ «стоит очень остро». По его словам, в зоне риска «вся сложная тяжелая медтехника, там, где существует программное обеспечение — КТ, УЗИ, МРТ, маммографы, другие приборы».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Ничего не закроется, но, конечно, будут ограничения. Например, Япония закрыла поставки. У нас очень много рентгеновского оборудования, КТ производства Toshiba. Все это находится в больницах и поликлиниках на государственном уровне, и, соответственно, решаться проблема должна на государственном уровне. Если не хотят поставлять напрямую, то что поделать. Есть куча вариантов параллельного импорта», — заявлял Полтавцев.

Говоря про аппараты ИВЛ, он отмечал, что после начала пандемии, когда у западных участников рынка у самих не хватало продукции, российская промышленность «вышла [из положения] в течение двух-трёх месяцев», быстро нарастив производство. Параллельно велись закупки в Китае.

Какие меры власти РФ предложили для ремонта импортной медтехники

Росздравнадзор ранее предложил разрешить с сентября 2023 года больницам и поликлиникам РФ использовать для ремонта иностранной медтехники неоригинальные запчасти. Это, как заявили NEWS.ru в пресс-службе ведомства, «позволит избежать рисков дефицита и будет способствовать развитию производства комплектующих».

Чиновники утверждают, что нововведение не окажет влияния как на безопасность используемых комплектующих, так и на качество медпомощи, оказываемой с их применением. Совместимость альтернативных компонентов с аппаратами и их принадлежность будет подтверждаться испытаниями в ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт медицинской техники» (ВНИИМТ).

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