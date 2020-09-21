Больницы для коронавирусных больных в России загружены на 81%

https://static.news.ru/photo/b4c88cb2-fc96-11ea-924d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Коечный фонд для больных коронавирусом загружен на 81%. Об этом сообщили в Минздраве России. Всего для пациентов с COVID-19 было выделено 126,2 тысяч коек.

В настоящее время объём коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 равняется 126,2 тыс. коек, из которых загружено 81,3%, В то же время отмечаем, что в настоящее время наблюдается прогнозируемый ранее экспертами Минздрава России подъём заболеваемости коронавирусом, — отметили в ведомстве.

Там пояснили, что на случай неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации был сформирован мобилизационный потенциал, который позволит адекватно реагировать на ситуацию.

Как заявил «Известиям» директор Института медицинской паразитологии имени Марциновского вирусолог Александр Лукашев, в ближайшее время следует ожидать увеличения темпов роста заболеваемости. Под угрозой, по его словам, находятся те регионы, где почти не было вспышки весной.

Есть города, где было много случаев заболевания, среди них Москва, Санкт-Петербург. Здесь не будет ярко выраженной второй волны, подъём заболеваемости будет более плавным и легко управляемым, — считает эксперт.

За сутки, по данным на 21 сентября, медики выявили 6196 новых случаев COVID-19 в РФ в 84 регионах. Из них 1589 — без проявления клинических симптомов. За всё время пандемии в РФ зарегистрировали 1 109 595 заболевших в 85 субъектах.

В Москве за 24 часа зафиксировано 915 случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге — 209, в Московской области — 193. Наименьшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Еврейской АО — 11, Чечне — 6. Один случай зарегистрирован в Чукотском АО.

Также за минувшие 24 часа зафиксирована 71 смерть от COVID-19. Общее число жертв инфекции в РФ достигло 19 489 человек, писал NEWS.