Больницу Красноярска проверят после отказа в госпитализации пациента

https://static.news.ru/photo/2fa0e2ce-1dd8-11eb-a8e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Региональное подразделение Росздравнадзора проверит больницу скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича в Красноярске после отказа в госпитализации пациента с поражением лёгких. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Об инциденте в социальных сетях рассказала местная жительница. По её словам, 30 октября медики отказались принять её мужа, у которого была пневмония. Мужчину отказались госпитализировать после восьмичасового ожидания, мотивировав решение тем, что в больнице нет мест.

Позднее местные СМИ сообщили, что гражданин был помещён в красноярскую больницу № 20, где у него выявили коронавирус.

В самой больнице имени Н. С. Карповича при этом заявили, что после обследования в приёмном покое инфекционного госпиталя показаний для госпитализации больного не выявили. Мужчине были даны рекомендации по лечению амбулаторно, а в случае ухудшения состояния ему рекомендовали обратиться в стационар.

Анализы на наличие коронавирусной инфекции на тот момент у него были отрицательными, передаёт ТАСС.

В свою очередь представитель пресс-службы регионального Минздрава сообщил, что резерв конечного фонда в регионе есть, хотя система здравоохранения и работает в напряжённом режиме. При этом существуют определённые показания для госпитализации пациентов.

Ранее в Томске, как писал NEWS.ru, скончался российский радиоведущий Павел Шилин. Он умер в коронавирусном госпитале, который был переполнен больными.