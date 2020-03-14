Департамент здравоохранения Москвы рассказал о мерах по защите от распространения коронавируса. Для посетителей закрыли круглосуточные медицинские стационары.
Мера касается как взрослых, так и детских учреждений,
Как писал NEWS.ru, в марте коронавирусная инфекция COVID-19 стала пандемией. Повсеместно государства, в том числе Россия, закрывают границы и вводят ограничения на массовые мероприятия.
Заражены не менее 145 тысяч человек в более чем 120 странах. Погибли 5,4 тысячи пациентов. Выздоровели 72,3 тысячи человек, в том числе 65,6 тысячи граждан Китая, который стал первым очагом инфекции в декабре 2019 года. В России заболели 53 человека, шестерых выписали из больницы.
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