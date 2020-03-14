https://static.news.ru/photo/e77ba220-65f1-11ea-b127-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Департамент здравоохранения Москвы рассказал о мерах по защите от распространения коронавируса. Для посетителей закрыли круглосуточные медицинские стационары.

Мера касается как взрослых, так и детских учреждений, передаёт ТАСС. При этом люди могут передать пациентам «посылки» — для этого выделены специальные места на территории стационаров.

Как писал NEWS.ru, в марте коронавирусная инфекция COVID-19 стала пандемией. Повсеместно государства, в том числе Россия, закрывают границы и вводят ограничения на массовые мероприятия.

Заражены не менее 145 тысяч человек в более чем 120 странах. Погибли 5,4 тысячи пациентов. Выздоровели 72,3 тысячи человек, в том числе 65,6 тысячи граждан Китая, который стал первым очагом инфекции в декабре 2019 года. В России заболели 53 человека, шестерых выписали из больницы.