Больница в Приамурье выплатит компенсацию детям, которых заразили гепатитом

С больницы, в которой более 160 детей в период с 2009 по 2018 год заразились гепатитом С, согласно решению суда в Благовещенске, взыщут компенсацию морального вреда размером более 7 млн рублей в пользу родителей 10 детей. Каждая семья получит от 700 до 800 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области. Об этом пишут «Известия».

Суд удовлетворил исковые заявления о взыскании с государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурская областная детская клиническая больница» в пользу родителей 10 несовершеннолетних, — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что прокуратура Амурской области и областное управление Роспотребнадзора продолжает работу по защите интересов и других пострадавших граждан. Известно, что следственные мероприятия по данному делу начались в конце 2018 года. Самому младшему из инфицированных на тот момент ещё не исполнилось два года.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что жалобы на негативные эффекты вакцинации против новой коронавирусной инфекции подростков от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М» не поступали. Он добавил, что в ближайшее время объёмы производства вакцины будут увеличены. В настоящее время, по словам учёного, использовано 60 тысяч доз.