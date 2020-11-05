Больница в Коммунарке полностью заполнена пациентами с COVID-19

https://static.news.ru/photo/fe7609d2-1f84-11eb-9d79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Больница в Коммунарке полностью заполнена больными коронавирусом, заявил ​​главврач ГКБ № 40 Денис Проценко.

Сейчас да, — подчеркнул Проценко в интервью телеканалу RT Россия.

Всего в медучреждении находятся 870 человек. Из них в реанимации, как уточнил Проценко, лежат 137 пациентов.

По данным на 5 ноября, российские медики выявили 19 404 новых случая COVID-19 за сутки. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 712 858. Из них умерли 29 509 (292 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 279 169 (12 238). На лечении находятся 404 180 граждан с подтверждённым COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что Проценко предрёк третью волну пандемии коронавируса. По его словам, она ожидается в марте.

Однако новый удар эпидемии будет не таким мощным, как предыдущие, если медицинское сообщество будет в полной готовности, заявил специалист.