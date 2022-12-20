Больница в Донецке вновь попала под прямые артиллерийские удары

Фото: Senkar Tomas/CTK/Global Look Press

Центральную больницу им. Калинина в Донецке обстреляли во второй раз за двое суток, сообщает РИА Новости. Пострадало как само здание, так и прилегающая территория.

Все службы — пожарные, милиция, руководство Минздрава оказались здесь в ближайшие 5–7 минут, мы тоже здесь на территории были, поэтому все под контролем. Конечно, хотят запугать, — заявил депутат Госдумы Бадма Башанкаев.

В результате удара обрушилась одна из стен поликлиники, разбит внутренний двор, а в расположенном рядом здании медицинского университета начался пожар. Кроме того, пострадали и другие жилые дома, магазины и детский сад в этом же квартале.

Днем ранее в больницу им. Калинина также попало несколько снарядов ВСУ. Пострадали сразу три корпуса. В результате тяжелых травм скончался один из пациентов.

Ранее в Донецке зафиксированы нетипичные для РСЗО «Град» разрушения после обстрелов города военными ВСУ. Всего было выпущено 15 реактивных снарядов. Еще шесть ракет РСЗО были выпущены по Ленинскому району Донецка.

ВСУ также нанесли удар по селу Гуево Курской области, сообщил местный губернатор Роман Старовойт. Глава региона уточнил, что всего было зафиксировано шесть прилетов вражеских снарядов вне жилых зон. По его словам, пострадавших в результате атаки украинской армии нет.