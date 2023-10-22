Больница для таджиков в Ельцин Центре: что и зачем придумал Михалков Никита Михалков предложил открыть больницу для таджиков в Ельцин Центре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Режиссер Никита Михалков, комментируя возможность строительства медучреждения для таджиков в Екатеринбурге, предложил открыть его в Ельцин Центре. Зачем это режиссеру?

«Я бы согласился, чтобы был построен таджикский медицинский центр в Ельцин Центре. Это самое идеальное место, которое будет всегда напоминать, как был развален Советский Союз», — сказал Михалков.

Откуда взялась идея

Комментарий Михалкова связан со встречей генконсула Таджикистана в Екатеринбурге Зафара Сайидзода, членами региональной диаспора и директором частного екатеринбургского медцентра «Новые технологии» Тарасом Стаховым. В ходе переговоров прозвучала инициатива об открытии учреждения на улице Донбасская.

«В случае положительного решения вопроса один или несколько представителей местной таджикистанской диаспоры смогут стать собственниками медцентра и специализировать его на высококвалифицированном медицинском обслуживании граждан и уроженцев Республики Таджикистан и других стран Центральной Азии», — заявил генконсул.

Как Никита Михалков относится к Ельцин Центру

Режиссер неоднократно выступал с критикой в адрес центра с 2015 года. К примеру, в 2016 году он заявил, что учреждение необъективно передает исторические события.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Россия. Екатеринбург. 17 декабря 2016. Директор музея «Ельцин Центра» Дина Сорокина и режиссер Никита Михалков (на первом плане) перед началом осмотра экспозиции в «Ельцин Центре»

«Не может быть культуры без объективного понимания истории. На сегодняшний день в Екатеринбурге существует центр, в котором ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей. Это вопрос национальной безопасности, поскольку сотни детей получают этот яд каждый день. Должна быть последовательная политика, обращенная к тому, чтобы дети понимали, что страна, в которой они живут, — великая страна».

В июне 2016 года Михалков высказал конкретные претензии в адрес Ельцин Центра. По его словам, все, что демонстрируется в музейном пространстве, направлено на очернение образа СССР.

«В центре России, на Урале, огромное потрясающее здание, оснащенное по последнему слову. Маленькие дети — пять-шесть лет, все бесплатно. Интересно как! Мультик показывают про историю России. А что там в этом мультике? Что там показано? А показана там, что все, что было до 1990 года, это все мерзость, грязь, предательство, рабство, кровь, мерзота и так далее. Единственный светлый луч в темном царстве — это появление Бориса Николаевича Ельцина. Все остальное — вычеркнуть. Вообще! Этого не было. А какие вырастут дети в результате?» — вопрошал режиссер.

В июне 2022 года режиссер призвал признать Ельцин Центр иностранным агентом.

«Как-то несправедливо, господин [Алексей] Венедиктов объявлен иноагентом, а Ельцин Центр — нет? А разве Ельцин Центр наносит меньший вред, чем наносило „Эхо Москвы“? Мало того, что Ельцин Центр в Екатеринбурге не считается иноагентом, так в Москве уже 13 лет строится филиал центра», — заявил Михалков.

Что находится в Ельцин Центре

Ельцин Центр — общественный, культурный и образовательный центр, открытый в Екатеринбурге в 2015 году под эгидой одноименного фонда рядом с кварталом «Екатеринбург-Сити». Назван в честь первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Одним из основных объектов центра является «Музей Бориса Ельцина», посвященный современной политической истории России и личности политика.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также в центре функционируют артгалерея, киноконференцзал, книжный магазин, кафе, архив, библиотека, парк научных развлечений, коворкинг и прочие организации. На площадках центра регулярно проводятся лекции, концерты, выставки, фестивали и различные общественные мероприятия.

Кроме того, в Ельцин Центре функционирует Клинический институт репродуктивной медицины. Это многопрофильная клиника, оказывающая различный спектр медицинских услуг. Приоритетным направлением работы является здоровье семьи, планирование, ведение беременности и экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

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