Режиссер Никита Михалков, комментируя возможность строительства медучреждения для таджиков в Екатеринбурге, предложил открыть его в Ельцин Центре. Зачем это режиссеру?
«Я бы согласился, чтобы был построен таджикский медицинский центр в Ельцин Центре. Это самое идеальное место, которое будет всегда напоминать, как был развален Советский Союз», — сказал Михалков.
Откуда взялась идея
Комментарий Михалкова связан со встречей генконсула Таджикистана в Екатеринбурге Зафара Сайидзода, членами региональной диаспора и директором частного екатеринбургского медцентра «Новые технологии» Тарасом Стаховым. В ходе переговоров прозвучала инициатива об открытии учреждения на улице Донбасская.
«В случае положительного решения вопроса один или несколько представителей местной таджикистанской диаспоры смогут стать собственниками медцентра и специализировать его на высококвалифицированном медицинском обслуживании граждан и уроженцев Республики Таджикистан и других стран Центральной Азии», — заявил генконсул.
Как Никита Михалков относится к Ельцин Центру
Режиссер неоднократно выступал с критикой в адрес центра с 2015 года. К примеру, в 2016 году он заявил, что учреждение необъективно передает исторические события.
«Не может быть культуры без объективного понимания истории. На сегодняшний день в Екатеринбурге существует центр, в котором ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей. Это вопрос национальной безопасности, поскольку сотни детей получают этот яд каждый день. Должна быть последовательная политика, обращенная к тому, чтобы дети понимали, что страна, в которой они живут, — великая страна».
В июне 2016 года Михалков высказал конкретные претензии в адрес Ельцин Центра. По его словам, все, что демонстрируется в музейном пространстве, направлено на очернение образа СССР.
«В центре России, на Урале, огромное потрясающее здание, оснащенное по последнему слову. Маленькие дети — пять-шесть лет, все бесплатно. Интересно как! Мультик показывают про историю России. А что там в этом мультике? Что там показано? А показана там, что все, что было до 1990 года, это все мерзость, грязь, предательство, рабство, кровь, мерзота и так далее. Единственный светлый луч в темном царстве — это появление Бориса Николаевича Ельцина. Все остальное — вычеркнуть. Вообще! Этого не было. А какие вырастут дети в результате?» — вопрошал режиссер.
В июне 2022 года режиссер призвал признать Ельцин Центр иностранным агентом.
«Как-то несправедливо, господин [Алексей] Венедиктов объявлен иноагентом, а Ельцин Центр — нет? А разве Ельцин Центр наносит меньший вред, чем наносило „Эхо Москвы“? Мало того, что Ельцин Центр в Екатеринбурге не считается иноагентом, так в Москве уже 13 лет строится филиал центра», — заявил Михалков.
Что находится в Ельцин Центре
Ельцин Центр — общественный, культурный и образовательный центр, открытый в Екатеринбурге в 2015 году под эгидой одноименного фонда рядом с кварталом «Екатеринбург-Сити». Назван в честь первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Одним из основных объектов центра является «Музей Бориса Ельцина», посвященный современной политической истории России и личности политика.
Также в центре функционируют артгалерея, киноконференцзал, книжный магазин, кафе, архив, библиотека, парк научных развлечений, коворкинг и прочие организации. На площадках центра регулярно проводятся лекции, концерты, выставки, фестивали и различные общественные мероприятия.
Кроме того, в Ельцин Центре функционирует Клинический институт репродуктивной медицины. Это многопрофильная клиника, оказывающая различный спектр медицинских услуг. Приоритетным направлением работы является здоровье семьи, планирование, ведение беременности и экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).
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