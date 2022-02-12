«Больная любовь»: россиянки рассказали об отношениях с заключёнными

Татьяна (имя изменено) познакомилась с мужчиной из мест лишения свободы в 20 лет, он написал ей во «ВКонтакте», рассказала он изданию Lenta.ru. После освобождения мужчина женился на ней, и тогда начались проблемы: ревность, насилие и преследования.

Я была в раю. Он не отпускал мою руку ни на минуту. Был всегда рядом и жил для меня. Но любовь была, как это принято говорить, «больная». После свадьбы началась ревность, он меня избил. Я хотела уйти, убежать, но не смогла: у него были большие связи, авторитет же. После этого он меня изнасиловал, чтобы я всегда принадлежала ему, — рассказала женщина.

Он добавила, что смогла убежать, дважды чуть не убила мужа, но он преследует её последние полгода.

37-летняя Ирина (имя изменено) познакомилась со своим мужем так же — он написал в соцсетях. Два года оказывал внимание: дарил цветы, помогал деньгами, даже на зоне он зарабатывал больше неё, продавая продукты и сигареты.

Он правда старался. Нанимал мужа на час, если засорялась раковина, помнил дни рождения моих детей, находил автосервис для моей машины и, самое главное, ничего не просил взамен. В 2019 году я приехала к нему на свидание, и он сделал мне предложение. Я, естественно, отказалась, сказала, давай подождем твоего освобождения. Он освободился два года назад, в начале 2020-го, — рассказала Ирина.

При этом из-за судимости по особо тяжкой статье мужчина находится под административным надзором, но за два года претензий к нему не было. Сейчас у пары сын, мужа любят родители Ирины, он во всём поддерживает её и делает счастливой.

Но, несмотря на то что у меня все хорошо, я категорически против таких отношений. Поголовное большинство уголовников это социопаты и меркантильные личности без нравственных рамок, — предупредила женщина.

Ранее представитель Управления федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и Ленобласти заявил, что допуск на длительные свидания в тюрьмах осуществляется только при соблюдении правил использования средств индивидуальной защиты. За этим строго следят сотрудники исправительных учреждений.