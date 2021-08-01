Болгары раскритиковали учения НАТО в Грузии

Читайте нас в Google Новости

Читатели болгарской газеты «Факти» раскритиковали учения НАТО в Грузии. Там стартовали международные военные учения Аgile Spirit-2021.

Участниками манёвров стали свыше 2,5 тысячи человек из 15 государств, в том числе стран НАТO, Грузии и Украины.

«НАТO просто смешна. Россия должна атаковать», «Мы все под прицелом. Этого хотят „миротворцы“ НАТО?», «Их что, тайно приняли в Альянс?», написали пользователи.

Некоторые также призвали Россию принять меры для обеспечения безопасности на границах.

Недавно стало известно, что в учениях НАТО в Грузии примут участие военнослужащие из Азербайджана, Великобритании, Грузии, Испании и других стран. Общее число привлечённых военнослужащих составит более 2500 человек. Ядром станут 1500 военнослужащих грузинской армии и 700 из США.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), начальник сектора проблем региональной безопасности Сергей Ермаков рассказал, стоит ли ждать новых провокаций у границ РФ в Чёрном море.