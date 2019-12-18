https://static.news.ru/photo/d3419868-225e-11ea-9026-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналист из Болгарии хотел подарить главе РФ Владимиру Путин икону во время ежегодной итоговой пресс-конференции, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Это подарок для вас, — сказал представитель Софии.

Президент поблагодарил иностранного корреспондента и сказал: «Спасибо большое!»

Кроме того, руководителю государства подарили во время пресс-конференции выпуск журнала «Огонёк» за 2000 год с обращением к лидеру. Это сделала бывшая сотрудница издания. Тогда она попросила политика установить памятник русской учительнице.

Желая привлечь внимание президента и получить возможность задать свой вопрос, пресса идёт на самые разные ухищрения. К примеру, журналисты столичного интернет-издания пришли в ярких футболках с изображением российского лидера. Волосы ребят окрашены в розовый и кислотно-оранжевый. Они хотят спросить у президента, как он борется с депрессией.

Жительница Мордовии привезла Путину настоящие валенки, а её коллега — национальный духовой инструмент из бересты. Журналисты из Болгарии не собираются задавать вопрос Путину, однако подготовили для него значимый подарок — икону с изображением святого — покровителя славянских народов. Также они хотят преподнести главе государства необычный аксессуар — ярко украшенную палочку под названием «сурвачка». Ею стучат по спине человеку, которому хотят пожелать удачи и здоровья в наступающем году.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции президента.