https://static.news.ru/photo/a8bc67d8-c031-11e9-ba50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подозреваемая в крупном мошенничестве, которую обвиняют в обмане доверчивых людей в общей сложности на 16 млн, экстрадирована из Болгарии в Россию. Она была задержана ещё в мае. С тех пор правоохранительные органы двух стран улаживали юридические процедуры.

Свою преступную деятельность, как сообщили в пресс-службе МВД, женщина развернула в 2013–2014 годах. Она предлагала оказать помощь в заключении договоров купли-продажи и оформлении в собственность земельного участка. Путём обмана и злоупотребления доверием выманила у пострадавших деньги, после чего скрылась за границей.

В отношении неё было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемую объявили в международный розыск и нашли на территории Болгарии.

Теперь она предстанет перед судом.

Ранее, как писал News.ru, бельгийская полиция задержала в Португалии крупнейшего нелегального торговца оружием в мире. Это бельгиец Жак Месье, известный под псевдонимами Маршал и Лис.