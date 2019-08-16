Подозреваемая в крупном мошенничестве, которую обвиняют в обмане доверчивых людей в общей сложности на 16 млн, экстрадирована из Болгарии в Россию. Она была задержана ещё в мае. С тех пор правоохранительные органы двух стран улаживали юридические процедуры.
Свою преступную деятельность, как
В отношении неё было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемую объявили в международный розыск и нашли на территории Болгарии.
Теперь она предстанет перед судом.
Ранее, как писал News.ru, бельгийская полиция задержала в Португалии крупнейшего нелегального торговца оружием в мире. Это бельгиец Жак Месье, известный под псевдонимами Маршал и Лис.