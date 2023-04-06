«Болезни обходят стороной»: Мясников о пользе закаливания Врач Мясников рассказал, что закаливание способно продлить жизнь

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Закаливание является необходимым процессом, благодаря которому люди меньше болеют и дольше живут, рассказал НСН врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, у людей, которые регулярно занимаются моржеванием, гораздо более крепкий иммунитет.

Закаливание просто необходимый процесс. Без него люди чаще болеют, меньше живут. <...> Из клинических случаев я знаю, что у людей, занимающихся моржеванием постоянно, состояние иммунитета значительно лучше. Если у тебя крепче иммунитет, то многие болезни обходят стороной, — рассказал Мясников.

Врач напомнил, что советские специалисты рекомендовали поддерживать комнатную температуру на уровне +18 градусов, а ночную — на уровне +13 градусов. Также он добавил, что популярная терапия с помощью криокамер не имеет ничего общего с закаливанием.

Криокамеры не дают закаливания. Они дают ощущение шока, но глубоко в организм жидкий газ не проникает. Мы хотим ничего не делать, есть пельмени, а потом зайти в криокамеру... Нужен ежедневный труд, — пояснил Мясников.

Педиатр Екатерина Морозова ранее рассказала, что при закаливании детей важно соблюдать систематичность. Она отметила, что это является одним из главных правил, так как положительного эффекта для здоровья и укрепления иммунитета можно добиться только при ежедневном выполнении процедур.