Болезни лёгких на фоне COVID-19 предложили лечить жидкостным дыханием

Создаваемую в РФ технологию жидкостного дыхания можно использовать во время лечения заболеваний лёгких, связанных с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), заявил заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Александр Панфилов.
Изначально данная разработка предназначалась для подводников, которым нужно покинуть аварийную субмарину. Она подразумевает заполнение лёгких человека специальным составом, хорошо растворяющим кислород,
В настоящий момент проводятся технические испытания и отладка аппарата искусственной газожидкостной вентиляции лёгких, после чего будут проведены испытания с участием модельных биообъектов <...> Работы по созданию технологии жидкостного дыхания продолжаются. На фоне пандемии её востребованность приобрела ещё большую актуальность, — отметил Панфилов.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России напряжённая, но находится под контролем, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что сдерживать пандемию удаётся благодаря принятым мерам по мобилизации системы здравоохранения на федеральном и региональном уровнях.
Медики выявили 19 404 новых случая COVID-19 в РФ за сутки. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 712 858. Из них умерли 29 509 (292 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 279 169 (12 238). На лечении находятся 404 180 граждан с подтверждённым COVID-19, писал NEWS.ru.