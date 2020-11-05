Болезни лёгких на фоне COVID-19 предложили лечить жидкостным дыханием

https://static.news.ru/photo/19b8ca04-1f4e-11eb-9c72-fa163e074e61_660.jpg Модель легких человека Фото: unsplash.com

Создаваемую в РФ технологию жидкостного дыхания можно использовать во время лечения заболеваний лёгких, связанных с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), заявил заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Александр Панфилов.

Изначально данная разработка предназначалась для подводников, которым нужно покинуть аварийную субмарину. Она подразумевает заполнение лёгких человека специальным составом, хорошо растворяющим кислород, пишет РИА Новости.

В настоящий момент проводятся технические испытания и отладка аппарата искусственной газожидкостной вентиляции лёгких, после чего будут проведены испытания с участием модельных биообъектов <...> Работы по созданию технологии жидкостного дыхания продолжаются. На фоне пандемии её востребованность приобрела ещё большую актуальность, — отметил Панфилов.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России напряжённая, но находится под контролем, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что сдерживать пандемию удаётся благодаря принятым мерам по мобилизации системы здравоохранения на федеральном и региональном уровнях.

Медики выявили 19 404 новых случая COVID-19 в РФ за сутки. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 712 858. Из них умерли 29 509 (292 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 279 169 (12 238). На лечении находятся 404 180 граждан с подтверждённым COVID-19, писал NEWS.ru.