Болезнь Альцгеймера в 19 лет? Правда и мифы о страшном недуге

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В Москве 6–7 апреля состоялся независимый форум «Ученые против мифов». На мероприятии выступила врач-невролог, участник клинического исследования по выявлению генетических особенностей и закономерностей их проявления в организме людей с болезнью Альцгеймера Анна Баженова. NEWS.ru публикует выдержки из ее речи о проблемах в области изучения и выявления этой патологии.

В чем разница между деменцией и болезнью Альцгеймера

— Деменция — более широкое понятие, чем болезнь Альцгеймера. В него входят несколько заболеваний, которые проявляются когнитивными нарушениями. Болезнь Альцгеймера — самое распространенное из этих заболеваний (60–70% всех проявлений деменции). Есть еще сосудистая деменция (10–20%), лобно-височная деменция (10%), деменция с тельцами Леви (5%) и другие причины (5%).

Правда ли, что болезнью Альцгеймера страдают только пожилые

— Первый пациент, по которому психиатр Алоиз Альцгеймер описал эту болезнь, — 49-летняя жительница Германии Августа Детер. Также есть данные о том, что самый молодой пациент с установленным диагнозом — это 19-летний мужчина из Китая.

В критерии диагностики болезни Альцгеймера вопрос про возраст вообще не включен. В них входят клинические моменты, связанные с нарушением разных функций:

поведение в обществе;

внимание;

память и обучение;

практические навыки;

как устроена речь;

исполнительные функции.

Возраст старше 65 лет упоминается только в Международной классификации болезней (МКБ-10). Но эта характеристика указывает лишь на формы заболевания — существует болезнь с ранним началом или с поздним.

Как диагностируют болезнь Альцгеймера и почему это сложно

— При томографии у пациентов выявляют характерные изменения активностей определенных долей головного мозга, при МРТ обнаруживают специфическую атрофию в отдельных участках мозга. Но эти изменения могут быть и тогда, когда заболевания нет.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гистологический анализ тканей показывает, что происходит с мозгом на уровне клеток. При болезни Альцгеймера можно обнаружить два патологических белка — амилоидные бляшки и нейрофибриллярные образования из тау-белка. Но, как и при томографии, эти изменения можно обнаружить тогда, когда клинических проявлений заболевания у пациента нет.

Генетические тесты выявляют болезнь Альцгеймера с ранним началом, а также с определенным фактором риска. Но наличие этого фактора не означает, что у человека обязательно может развиться заболевание.

Есть ли профилактика болезни Альцгеймера

— Профилактика болезни Альцгеймера существует. Но с ней появляется часть мифов о том, что для предупреждения деменции достаточно съесть что-то специальное, например шпинат, или что-то поделать — решать кроссворды или учить языки, начать есть левой рукой правшам.

Одобренные способы профилактики, которые рекомендуют при болезни Альцгеймера:

средиземноморская диета, которая способствует предотвращению гипертонии;

отказ от курения;

ограничение потребления алкоголя;

хороший сон;

поддержка «здоровой» массы тела;

контроль за артериальным давлением и уровнем холестерина;

физическая и социальная активность;

внимание к психическому здоровью;

защита головы от травм;

вакцинация (инфекционные заболевания повышают риск болезни Альцгеймера);

лечение потери слуха (при его наличии у человека возникает частичная «изоляция»).

Но все не так однозначно, потому что эти действия не защищают людей от деменции на 100%.

Есть ли лекарства от болезни Альцгеймера

— Существуют определенные препараты, которые подтвердили свою эффективность. Они действуют на разные нейромедиаторы, помогая головному мозгу оставаться активным и поддерживать когнитивные функции, а также корректируют поведенческие изменения.

Также есть препараты на основе моноклональных антител от амилоида. Но исследования показали, что они недостаточно эффективны.

Какие симптомы могут быть предвестниками болезни Альцгеймера

— Депрессия. Это проявление может быть причиной не только болезни Альцгеймера, но и других видов деменции. Поэтому важно следить за своим ментальным здоровьем, обращаться к психологам и психиатрам.

Проблемы с ориентацией на местности. Этот признак не является типичным, скорее он может являться предвестником болезни Альцгеймера с ранним началом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Проблемы со сном. Они могут увеличивать риски разных болезней, потому что во время сна в головном мозге протекает много важных биохимических процессов.

Потеря кратковременной памяти. В этом случае человек помнит, что с ним происходило много лет назад, но забывает о том, что делал минуты назад.

Что поможет в борьбе с болезнью Альцгеймера

— С болезнью Альцгеймера много проблем. Профилактировать и диагностировать ее довольно сложно. Научное сообщество пытается использовать все имеющиеся инструменты, чтобы поставить правильный диагноз, а также помочь пациентам и их близким. Но пока она остается уравнением со многими неизвестными. Поэтому научному сообществу приходится надеяться на новые открытия.

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