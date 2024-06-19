Болельщики из Грузии кричали оскорбления про Путина на матче Евро-2024

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Во время игры Евро-2024 в Германии между сборными Турции и Грузии грузинские фанаты оскорбили президента России Владимира Путина. Трансляция матча проводилась на сайте канала «Матч ТВ».

Болельщики из Грузии выкрикивали оскорбления в сторону российского лидера во время игры. Этот момент был показан по телевидению, но позднее его удалили.

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» и бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале назвала акцию грузинских фанатов провокацией. По ее словам, она связана с тем, что грузины настойчиво отказываются поддаваться влиянию Америки. А события в политике Грузии за последние два месяца вызывают неодобрение со стороны Вашингтона, поэтому единственным выходом кажется совершение грубой провокации и оскорбление президента России, считает она.

Ранее болельщики сборной Сербии вывесили на трибунах стадиона в Гельзенкирхене на матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу своей команды с британцами российский флаг. Рядом они разместили национальное знамя страны.

Флаги России и Сербии были хорошо видны на трансляции игры. Примечательно, что российские триколоры уже были замечены на трибунах 14 июня во время игры между Германией и Шотландией.