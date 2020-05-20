Более восьми тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

https://static.news.ru/photo/58aac0e2-9a6e-11ea-b033-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России выявили ещё 8764 заражённых коронавирусом нового типа.

Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Москве — 2699. В Подмосковье COVID-19 заразились 903 человека, в Санкт-Петербурге — 504.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 308 705 заболевших. Выздоровели 85 392 пациента, скончались 2972.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство обороны сообщило о распространении коронавируса среди сотрудников ведомства. В армии и вузах Минобороны COVID-19 заболели более трёх тысяч человек. Среди заражённых — 1662 военнослужащих, 388 студентов вузов, 17 воспитанников довузовских учреждений и 388 гражданских сотрудников.