Более восьми тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

За прошедшие сутки в России выявили ещё 8764 заражённых коронавирусом нового типа.
Наибольшее число случаев заболевания зафиксировано в Москве — 2699. В Подмосковье COVID-19 заразились 903 человека, в Санкт-Петербурге — 504.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 308 705 заболевших. Выздоровели 85 392 пациента, скончались 2972.
Ранее NEWS.ru писал, что Министерство обороны сообщило о распространении коронавируса среди сотрудников ведомства. В армии и вузах Минобороны COVID-19 заболели более трёх тысяч человек. Среди заражённых — 1662 военнослужащих, 388 студентов вузов, 17 воспитанников довузовских учреждений и 388 гражданских сотрудников.
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