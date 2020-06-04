Более трёх тысяч человек вылечились от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/576e2736-a631-11ea-bafe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве выписался из больницы ещё 3061 пациент, перенёсший коронавирус. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 94 715, — цитирует её «Москва 24».

По её словам. после выписки из больницы пациент получает от врачей рекомендации. Всем выздоровевшим предлагают стать донорами плазмы.

В России официально подтверждено более 5,2 тысячи смертей от коронавирусной инфекции. С начала эпидемии заразились 432 тысячи человек, почти 196 тысяч россиян благополучно переболели COVID-19.

Москва остаётся лидером по количеству ежедневных смертей и суточному приросту COVID-положительных пациентов, но ситуация постепенно улучшается.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва вернётся к обычной жизни через год. По его словам, это станет возможным, когда будет готова вакцина. По разным оценкам, она может появиться от октября до февраля следующего года, писал NEWS.ru.