Более трёх миллионов пропусков оформили в Москве за сутки

https://static.news.ru/photo/9db7f430-7e39-11ea-8e81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

В столице за минувшие сутки было оформлено более 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.

Об этом сообщили в оперативном штабе, ссылаясь на главу департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко. По его словам, выдача пропусков осуществляется по заявительному принципу, передаёт «Интерфакс».

Все сведения в дальнейшем проверяются, особенно данные о работодателях, — заявил Лысенко.

Оформление пропусков началось 13 апреля. Они необходимы для передвижения по Москве на личных автомобилях, общественном транспорте и такси.

Ранее NEWS.ru писал о том, что с 15 апреля все водители будут подвергаться проверкам на въездах в Москву в связи с введением мер против распространения коронавируса.

