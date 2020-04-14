Более трёх миллионов пропусков оформили в Москве за сутки

В столице за минувшие сутки было оформлено более 3,2 млн цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
Об этом сообщили в оперативном штабе, ссылаясь на главу департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко. По его словам, выдача пропусков осуществляется по заявительному принципу,
Все сведения в дальнейшем проверяются, особенно данные о работодателях, — заявил Лысенко.
Оформление пропусков началось 13 апреля. Они необходимы для передвижения по Москве на личных автомобилях, общественном транспорте и такси.
Ранее NEWS.ru писал о том, что с 15 апреля все водители будут подвергаться проверкам на въездах в Москву в связи с введением мер против распространения коронавируса.
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