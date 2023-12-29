Более трети россиян пожаловались на чувство тревоги перед Новым годом ФОМ: 36% граждан России пожаловались на чувство тревоги перед Новым годом

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Более трети (36%) россиян испытывают чувство тревоги перед Новым годом, свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ). В исследовании социологов приняли участие 1,5 тысячи россиян с 21 по 24 декабря.

Отмечается, что более половины россиян (57%) отмечают спокойное настроение родных, друзей, коллег и знакомых. В фонде допустили предельную погрешность опроса в 3,6%.

Ранее данные опроса социальной сети «Одноклассники» показали, что более половины (52%) россиян проникаются новогодним настроением, просматривая праздничный контент, в том числе фильмы, программы и шоу. Еще 42% респондентов отметили, что создать настроение им помогает поиск подарков близким, а 38% опрошенных готовят новогодние блюда.

Также сообщалось, что новогодним настроением за неделю до праздника прониклись только 11% участников соцопроса. 89% респондентов признались в отсутствии у них радостных чувств, связанных с приближением Нового года. Большинство из них назвали предпраздничные хлопоты и приготовления не более чем привычной необходимостью.

Психолог Екатерина Игонина ранее рассказала, что скрасить рабочий аврал перед Новым годом помогут праздничные элементы декора. По ее словам, чай и кофе лучше пить из самой новогодней кружки, добавляя в напитки корицу, имбирь или мандариновое варенье.