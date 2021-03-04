Более трети россиян заявили о крахе карьерных планов

https://static.news.ru/photo/97683d58-90ca-11ea-99e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Карьерные планы 10 лет назад построили около 53% россиян, однако только у 10% опрошенных карьера пошла по плану. Ещё 5% сообщили, что всё сложилось даже лучше, чем они ожидали. При этом более трети респондентов сообщили о том, что карьера складывается хуже, чем они рассчитывали. Данные исследования сервиса SuperJob приводит ТАСС.

Как признались 38% участников опроса, их карьера складывается заметно хуже, чем они ожидали изначально. При этом чаще проблему признавали мужчины (41%), чем женщины (34%).

Отмечается, что женщины в принципе реже строят планы относительно развития карьеры — 51% против 54% мужчин. Однако их карьера чаще развивается по плану или даже лучше — 17% против 11% мужчин.

Больше всего тех, чья карьера развивается по намеченному плану и быстрее, среди врачей и медицинских сестёр (29% и 28%, соответственно). В положительном развитии карьеры признался также каждый четвёртый программист и маркетолог. Среди системных администраторов. дизайнеров и юристов показатели успеха достигают 24%.