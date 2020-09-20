Более трети россиян регулярно выходят на пробежки

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Опрос Социального антикризисного центра показал, что около 38% россиян занимаются бегом.

Среди них 30% начали регулярно бегать в период самоизоляции, а 28% бегали и раньше, сообщает РИА Новости.

Основная мотивация для бегающих россиян — это здоровье. Так заявили 72% респондентов. Многие выходят на пробежки в качестве борьбы с лишним весом, а также некоторые воспринимают бег как способ отвлечься и расслабиться (23% опрошенных), кто-то ищет в этом преодоление себя (17%), общение в приятной компании (5%) или элемент конкуренции (2%).

При этом из тех, кто регулярно бегает, 73% никогда не принимали участие в соревнованиях, а 17% заявили, что хотели бы попробовать.

По мнению почти половины россиян (45%), для бега не требуется специальная подготовка, а треть опрошенных уверена, что бегать в городе вредно для здоровья. 26% респондентов сказали, что в определённом возрасте поздно начинать регулярные пробежки, а 11% опасается, что бег может навредить.

Те, кто не бегает регулярно, чаще всего называют причиной отказа от занятий нехватку времени (52%), низкую мотивацию (42%), отсутствие компании (20%) или площадки для бега (19%), некоторым не позволяет здоровье (18%).

Опрос был проведён 18 сентября. В нём приняли участие 1000 респондентов старше 18 лет из городов с населением свыше 100 тыс. человек.

Ранее NEWS.ru писал, фитнес-тренер назвал поездки на велосипеде по городу наименее эффективным способом сбросить лишний вес.