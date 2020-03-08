https://static.news.ru/photo/9124d218-61fd-11ea-badd-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Волонтёры и представители зоозащитных движений проверили закрытый на карантин из-за бешенства пункт передержки животных (ППЖ) в Якутске. В одном из контейнеров визитёры обнаружили более ста трупов собак и кошек, которым перерезали горло.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на благотворительный фонд «Белый Бим». Волонтеры нашли около 70 живых собак. Помещение, где содержались кошки, оказалось пустым. Работники ППЖ объяснили убийство животных выполнением приказа от якутского департамента ветеринарии. В самом ведомстве при этом заявили, что необходимости в массовом убийстве не было.

Приказ департамента, который приводит информационное агентство, содержит рекомендацию умерщвлять «всех больных и подозрительных собак и кошек на территории ППЖ». По информации волонтёров, до закрытия на карантин в пункте находилось около 200 животных.

Как ранее передавал NEWS.ru, власти Якутии задумались о введении налога или сбора для владельцев собак. Инициативу объяснили значительными расходами на отлов, вакцинацию, стерилизацию и чипирование бездомных животных.