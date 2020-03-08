Волонтёры и представители зоозащитных движений проверили закрытый на карантин из-за бешенства пункт передержки животных (ППЖ) в Якутске. В одном из контейнеров визитёры обнаружили более ста трупов собак и кошек, которым перерезали горло.
Об этом
Приказ департамента, который приводит информационное агентство, содержит рекомендацию умерщвлять «всех больных и подозрительных собак и кошек на территории ППЖ». По информации волонтёров, до закрытия на карантин в пункте находилось около 200 животных.
Как ранее передавал NEWS.ru, власти Якутии задумались о введении налога или сбора для владельцев собак. Инициативу объяснили значительными расходами на отлов, вакцинацию, стерилизацию и чипирование бездомных животных.
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