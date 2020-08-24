Более сотни автомобилей Bentley отзывают в России

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Дилер «Фольксваген Груп Рус», являющийся официальным представителем Bentley на российском рынке, отзывает 104 автомобиля модели Bentayga.

Отзыву подлежат машины, проданные в 2018-–020 годах. Как отметили в Росстандарте, причиной отзыва автомобилей является быстроразъёмная муфта топливопровода, расположенная в моторном отсеке, которая может подвергаться воздействию температур, превышающих конструктивно допустимую рабочую температуру.

Под воздействием таких повышенных температур материал быстроразъёмной муфты топливопровода может размягчиться, в результате чего вероятна утечка топлива. Утечка топлива создаёт риск возгорания, — цитирует RNS сообщение Росстандарта.

Уточняется, что на всех отзываемых автомобилях бесплатно заменят быстроразъёмную муфту топливопровода и при необходимости обновят программное обеспечение управления вентилятором радиатора.

В 2019 году российский дилер Bentley компания «Фольксваген Груп Рус» отозвала 37 автомобилей модели Continental. Это касалось автомобилей, реализованных в 2019 году. Причиной стало неполное соответствие оборудования для экстренных вызовов спецификации изготовителя, писал NEWS.ru.