Общество

Более семи тысяч пациентов с COVID-19 выздоровели в России

10:58, 21 мая 2020 20
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За минувшие сутки в России от коронавируса вылечились 7289 пациентов. Общее количество выздоровевших составляет 92,6 тысячи человек.

За последние 24 часа в стране выявлено 8849 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом общее число заражений с начала пандемии превышает 317,5 тысячи.

Количество летальных исходов возросло на 127. Всего жертвами инфекции стали 3099 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия могла уже пройти пик заболеваемости коронавирусом и выйти на плато. Такого мнение придерживается вирусолог Анатолий Альштейн. Он пояснил, что основной цифрой при анализе эпидситуации является число выявленных случаев заражения. В России этот показатель с первых двух дней мая находится примерно на одном уровне.

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