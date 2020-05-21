Более семи тысяч пациентов с COVID-19 выздоровели в России

https://static.news.ru/photo/557da24c-9b39-11ea-ac89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За минувшие сутки в России от коронавируса вылечились 7289 пациентов. Общее количество выздоровевших составляет 92,6 тысячи человек.

За последние 24 часа в стране выявлено 8849 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом общее число заражений с начала пандемии превышает 317,5 тысячи.

Количество летальных исходов возросло на 127. Всего жертвами инфекции стали 3099 человек, сообщаетс я на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия могла уже пройти пик заболеваемости коронавирусом и выйти на плато. Такого мнение придерживается вирусолог Анатолий Альштейн. Он пояснил, что основной цифрой при анализе эпидситуации является число выявленных случаев заражения. В России этот показатель с первых двух дней мая находится примерно на одном уровне.