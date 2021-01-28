Более полутора тысяч дел поступило в суды Москвы после акции 23 января

https://static.news.ru/photo/b6623db2-6225-11eb-8a34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столичные суды за неделю поступило 1608 административных дел после несанкционированной протестной акции 23 января.

Большинство дел возбуждено по статье о нарушении порядка проведения митингов (20.2 КоАП РФ) — 1567, остальные — в связи с неповиновением требованиям сотрудников полиции (19.3 КоАП РФ).

К настоящему времени рассмотрено 508 дел. Суды вынесли постановления об административном аресте в отношении 154 человек, оштрафованы 354 человека.

Остальные дела находятся на рассмотрении. Решений по ним пока не вынесено, сообщает РИА Новости.

Несогласованные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального прошли в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России 23 января. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. По всей стране были задержаны несколько тысяч человек, в том числе около 300 несовершеннолетних.

Ранее NEWS.ru писал, что СКР возбудил 20 уголовных дел после акций в поддержку Навального. Основная их масса квалифицируется по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Подозреваемые задержаны.