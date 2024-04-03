Более полусотни температурных рекордов установлено в России 2 апреля Тишковец: 2 апреля на Русской равнине установлены 66 температурных рекордов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В пределах Русской равнины 2 апреля зафиксированы 66 температурных рекордов, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, которые приводит ТАСС, 17 из них пришлись на областные центры России.

Минувшие сутки ознаменовались очередной серией небывалого в начале апреля тепла за всю историю регулярных метеоизмерений. На Русской равнине установлено 66 температурных рекордов, из них 17 — в областных центрах России, — заявил Тишковец.

Он отметил, что самая высокая температура была зафиксирована в Крыму — в Джанкое воздух прогрелся до 31 градуса тепла. В Москве также отмечен рекорд — там столбики термометров достигли +23,2 градуса, добавил синоптик. Прежний максимум в столице был установлен в 1951 году, тогда показатель составил +17,4 градуса.

Минимальная температура в Москве в ночь на 3 апреля достигла отметки +13,7 градуса. Тишковец заявил, что такой показатель можно назвать летним. Сейчас небо над столицей полностью закрыто высококучевыми облаками, осадков не предвидится, отметил специалист.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал, что 2024 год может оказаться жарче прошлого. По его словам, наиболее теплые периоды приходятся на время, когда достигает пика эффект Эль-Ниньо.