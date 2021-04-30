Более полумиллиона жителей Донбасса получили гражданство России

Свыше 527 тысяч жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик было предоставлено гражданство РФ в упрощённом порядке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
В ведомстве
За это время в предоставлении российского гражданства было отказано примерно двум тысячам жителей Донецкой и Луганской областей. В 40% случаев это произошло из-за того, что заявителям был ограничен въезд в РФ по различным причинам.
Треть претендентов не получили гражданство из-за неснятой или непогашенной судимости, а у 25% отказ связан с призывами к насильственному изменению основ конституционного строя России и с созданием угрозы безопасности страны.
Ранее сообщалось, что свыше 98% иностранцев, получивших в 2020 году российское гражданство, были выходцами из бывших республик СССР. При этом 62% из них — украинцы.