Более полумиллиона жителей Донбасса получили гражданство России

https://static.news.ru/photo/8211441c-ab37-11eb-8a52-96000091f725_660.jpg Донецк Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Свыше 527 тысяч жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик было предоставлено гражданство РФ в упрощённом порядке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В ведомстве уточнили , что речь идёт о данных за два года реализации соответствующего указа президента Владимира Путина от 24 апреля 2019 года.

За это время в предоставлении российского гражданства было отказано примерно двум тысячам жителей Донецкой и Луганской областей. В 40% случаев это произошло из-за того, что заявителям был ограничен въезд в РФ по различным причинам.

Треть претендентов не получили гражданство из-за неснятой или непогашенной судимости, а у 25% отказ связан с призывами к насильственному изменению основ конституционного строя России и с созданием угрозы безопасности страны.

Ранее сообщалось, что свыше 98% иностранцев, получивших в 2020 году российское гражданство, были выходцами из бывших республик СССР. При этом 62% из них — украинцы.