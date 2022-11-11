Более половины россиян верят в жизнь после смерти KP.RU: 49% россиян верят в загробную жизнь, а 10% — в земные перерождения

Фото: shutterstock

Более половины россиян верят в жизнь после смерти, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием KP.RU. Так, согласно исследованию, 49% респондентов верят в загробную жизнь, они считает душу бессмертной и полагают, что после смерти она попадает в иной мир. Еще 10% опрошенных уверены, что душа продолжает свой путь после смерти тела, но в виде земных перерождений..

Душа вечна, и после смерти человека должна же она куда-то попадать, — уверен один из участников опроса.

19% опрошенных затрудняются ответить на вопрос, верят ли они в жизнь после смерти. По их мнению, нельзя точно знать, что происходит после смерти человека. Примерно столько же участников опроса (20%) считают, что после смерти с человеком ничего не происходит — он просто умирает и перестает существовать. Таким образом, не верит в существование загробного мира лишь пятая часть россиян.

Оставшиеся 2% опрошенных выбрали вариант «другое» и указали, что их позиция находится между верой и рациональностью. К примеру, они верят в закон сохранения энергии, а значит, если человек умирает, то энергия, управлявшая телом, должна куда-то деваться. Но что это за энергия и куда она уходит, для них остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что американский нейрохирург Эбен Александер заявил о существовании рая, после того как вышел из семидневной комы. Как пишет британское издание The Sun, врачи в 2008 году ввели Александера в состояние искусственной комы из-за острой бактериальной инфекции. Американец сразу сообщил, что видел духовного проводника — женщину, которая привела его в идеальный мир. Лечащие врачи Александера считают, что это результат всплеска активности головного мозга, вызванной близким к смерти состоянием.