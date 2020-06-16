Более половины россиян узнают о «коронавирусных» новостях из соцсетей

Социологический антикризисный центр провёл исследование, определив источники информации, откуда россияне узнают новости о ситуации с коронавирусом.
Результаты
50% участников исследования заявили, что стали чаще читать новости в социальных сетях в период пандемии, 32% начали больше общаться со своими знакомыми через соцсети, 23% опрошенных сказали, что делятся информацией о COVID-19 в мессенджерах и соцсетях.
64% респондентов встречали информацию от государственных органов в тех источниках, откуда они узнают новости. 63% опрошенных отметили, что понимали все разъяснения власти о правилах поведения в период пандемии, для 56% было достаточно информации от официальных лиц, 54% участников исследования посчитали все решения властей обоснованными, 49% заявили, что информация от государственных органов была своевременной.
Наибольший интерес у всех опрошенных вызывала тема ограничений и сроков их снятия (7,8 баллов по 10-балльной шкале). Далее расположились темы экономической поддержки населения (7,2 балла), прогнозов об окончании пандемии (7 баллов), перспектив российской экономики (6,3 балла), динамики заболеваемости (6,1 балл), а также тема групп риска по коронавирусу (5,8 баллов).
Социологический антикризисный центр запустили в апреле исследовательская компания OMI и центр социального проектирования «Платформа», он изучает общественные реакции на текущую ситуацию, вызванную пандемией COVID-19. Онлайн-опрос об источниках информации проводился в соцсетях среди 2500 человек в возрасте старше 18 лет.
Ранее NEWS.ru писал об исследовании, показавшем, что россияне стали экономить на еде в период пандемии коронавируса.
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