Более половины россиян узнают о «коронавирусных» новостях из соцсетей

https://static.news.ru/photo/d394d428-afdb-11ea-8154-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социологический антикризисный центр провёл исследование, определив источники информации, откуда россияне узнают новости о ситуации с коронавирусом.

Результаты приводит РИА Новости. 57% опрошенных узнают о связанных с коронавирусом событиях из соцсетей. 43% пользуются для этого данными федеральных телеканалов, 24% участников знакомятся с эпидемиологической ситуацией в стране и мире, смотря местные телеканалы. Официальным сайтам, посвящённым коронавирусу, больше всего доверяют 22% опрошенных, 20% узнают новости из местной прессы, 18% — из каналов в мессенджерах.

50% участников исследования заявили, что стали чаще читать новости в социальных сетях в период пандемии, 32% начали больше общаться со своими знакомыми через соцсети, 23% опрошенных сказали, что делятся информацией о COVID-19 в мессенджерах и соцсетях.

64% респондентов встречали информацию от государственных органов в тех источниках, откуда они узнают новости. 63% опрошенных отметили, что понимали все разъяснения власти о правилах поведения в период пандемии, для 56% было достаточно информации от официальных лиц, 54% участников исследования посчитали все решения властей обоснованными, 49% заявили, что информация от государственных органов была своевременной.

Наибольший интерес у всех опрошенных вызывала тема ограничений и сроков их снятия (7,8 баллов по 10-балльной шкале). Далее расположились темы экономической поддержки населения (7,2 балла), прогнозов об окончании пандемии (7 баллов), перспектив российской экономики (6,3 балла), динамики заболеваемости (6,1 балл), а также тема групп риска по коронавирусу (5,8 баллов).

Социологический антикризисный центр запустили в апреле исследовательская компания OMI и центр социального проектирования «Платформа», он изучает общественные реакции на текущую ситуацию, вызванную пандемией COVID-19. Онлайн-опрос об источниках информации проводился в соцсетях среди 2500 человек в возрасте старше 18 лет.

Ранее NEWS.ru писал об исследовании, показавшем, что россияне стали экономить на еде в период пандемии коронавируса.