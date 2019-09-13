https://static.news.ru/photo/d5f12e50-d54e-11e9-9278-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Каждый второй житель России считает, что отечественные программисты лучшие в своём деле.

Согласно результатам опроса ВЦИОМа, 22% оценили профессионализм специалистов из США, 14% — из Китая, 10% — из Японии и 5% — из Индии.

Каждый пятый опрошенный (19%) уверен, что лучших специалистов в сфере IT готовят российские учебные учреждения. Однако 26% граждан не разделяют их мнения. Ещё 30% респондентов оценивают качество отечественного и зарубежного образования программистов в равной степени.

Также социологи выяснили, что за девять лет выросла популярность данной профессии. В 2010 году только 47% родителей хотели, чтобы их дети стали программистами. В текущем году такую карьеру одобрили 56% опрошенных.

Ориентируя детей выбирать профессию программиста, родители выполняют важную функцию, создавая тем самым необходимый резерв — фундамент человеческого и интеллектуального капитала сферы ИТ, — пояснил директор по стратегическому развитию ВЦИОМа Степан Львов.

По его словам, будущие российские специалисты столкнутся со стандартными, но оттого не менее важными задачами экономики страны. Лучшие из них вступят в конкуренцию или сотрудничество с «элитой мировой IT-отрасли и станут её частью».

Как писал News.ru, ранее директор академии WorldSkills Россия Светлана Крайчинская заявила, что россияне предпенсионного возраста предпочитают учиться на программистов. По её словам, некоторым гражданам, чтобы восполнить пробел, приходится обучаться практически с нуля.