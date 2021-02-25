Более половины россиян считают бурого медведя олицетворением страны

https://static.news.ru/photo/47a0c2ec-777c-11eb-93c0-96000091f725_660.jpg Фото: Bernd Zoller/imageBROKER.com/Global Look Press

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, приуроченный к Международному дню полярного медведя (отмечается 27 февраля).

41% участников исследования изъявили желание отправиться в Арктику, чтобы посмотреть на белых медведей, чаще об этом говорили мужчины. 55% опрошенных не захотели ехать в Арктику ни при каких условиях.

62% участников сошлись во мнении, что медведь в целом и бурый медведь в частности олицетворяют Россию и могут служить символом страны. 11% таким животным посчитали уссурийского тигра.

ВЦИОМ также спросил россиян, кто является самым крупным хищником на суше. 9% корректно ответили, что это белый медведь. Около четверти респондентов не смогли ответить вообще. 66% назвали других животных.

Ранее четыре белых медведя устроили погоню за грузовиком в Якутии, передавал NEWS.ru. Инцидент попал на видео, которое разошлось по соцсетям. На ролик наложили музыку из фильма «Джентльмены удачи». Комментаторы назвали увиденное «самым русским» зрелищем из возможных.