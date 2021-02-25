Более половины россиян считают бурого медведя олицетворением страны

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, приуроченный к Международному дню полярного медведя (отмечается 27 февраля).
41% участников исследования
62% участников сошлись во мнении, что медведь в целом и бурый медведь в частности олицетворяют Россию и могут служить символом страны. 11% таким животным посчитали уссурийского тигра.
ВЦИОМ также спросил россиян, кто является самым крупным хищником на суше. 9% корректно ответили, что это белый медведь. Около четверти респондентов не смогли ответить вообще. 66% назвали других животных.
Ранее четыре белых медведя устроили погоню за грузовиком в Якутии, передавал NEWS.ru. Инцидент попал на видео, которое разошлось по соцсетям. На ролик наложили музыку из фильма «Джентльмены удачи». Комментаторы назвали увиденное «самым русским» зрелищем из возможных.