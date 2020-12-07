Более половины россиян ощущают угрозу ядерной войны

https://static.news.ru/photo/6212b5d0-38ad-11eb-8a65-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Каждый второй гражданин РФ считает, что в настоящее время в мире существует угроза военного конфликта с использованием ядерного оружия. Об этом говорят результаты опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Согласно им, такого мнения придерживаются 53% россиян.

При этом среди граждан в возрасте 46–60 лет такие риски видят 63% респондентов. 37% участников уверены, что угроза подобного конфликта исходит в первую очередь от США, 3% полагают, что от НАТО в целом, 2% считают, что от Великобритании.

39% россиян не верят в существование угрозы ядерной войны, среди респондентов в возрасте от 18 до 30 лет такого мнения придерживаются 55% респондентов. 8% граждан затруднились с ответом, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в настоящий момент опасения по поводу скорого начала Третьей мировой войны крайне преувеличены. Пока что для развязывания масштабного конфликта нет никаких серьёзных оснований. Такое мнение, оценив публикацию чешской разведки, высказал член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин.