Более двух тысяч грузовиков ждут проезда на КПП «Верхний Ларс» Более двух тысяч фур ожидают проезда на закрытом из-за непогоды КПП «Ларс»

Фото: t.me/mchs_rso_a

Большое количество легковых автомобилей и более двух тысяч фур ожидают проезда через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс», видео с места скопления транспорта публикует Mash. Ранее из-за неблагоприятных погодных условий дорогу закрыли, ограничение вступило в силу с 12:10 27 ноября и будет действовать до особого распоряжения.

Как сообщает Mash, КПП закрыт как минимум до 14:00 28 ноября. Сотрудники пограничной службы говорят, что даже если проезжую часть отчистят от снега, есть вероятность схода лавин. Кроме неутихающего сильного ветра в горах, также ожидаются заморозки до 18 градусов ниже нуля.

Ранее глава прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил, что вечером 28 ноября на юг России может обрушиться мощный шторм. По его словам, порывы ветра будут достигать 20–25 м/с, непогода продлится до 29 ноября. При этом к концу дня 27 ноября ветер стихнет в Краснодарском крае, но осадки в виде дождя и мокрого снега в регионе продолжатся.

Из-за мощного шторма на юге России сильно пострадала инфраструктура некоторых прибрежных городов. Жители этих населенных пунктов делятся в соцсетях фотографиями и видео, на которых запечатлены последствия стихии: поваленные деревья, оборванные коммуникации, упавшие конструкции.