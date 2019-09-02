https://static.news.ru/photo/be218344-cd77-11e9-8c1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В новой средней школе Краснодара в новом учебном году сформировано 24 первых класса.

Вместимость открывшегося учебного заведения составляет 1550 мест. В ней будет 100 классов. Алфавитная нумерация первых классов достигает буквы «Ш», что является рекордом.

Из-за большого количества учеников, руководство школы было вынуждено провести четыре праздничные линейки. На церемонии открытия выступил мэр города Евгений Первышов. По его словам, В Московском микрорайоне города открылась схожая по вместимости школа — в ней сформировано 19 первых классов. Он отметил, что «алфавитные рекорды» не являются целью администрации города, напротив, в Краснодаре должно открываться больше школ.

Ранее News.ru писал о том, что в рамках рекламной акции одна из кальянных в Новом Уренгое пообещала учащимся школко Дню знаний бесплатные кальяны.