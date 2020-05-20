Более девяти тысяч россиян выздоровели от COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/f8d0942a-9a6e-11ea-874a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число выздоровевших после заражения COVID-19 жителей России за последние сутки возросло на 9262 человека. В общей сложности количество выписанных из больниц пациентов превышает 85,3 тысячи человек.

Согласно последним данным, за 24 часа выявлено свыше 8,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом по стране. Всего численность заболевших превышает 308 тысяч человек.

Жертвами инфекции за последние сутки стали 135 человек, а всего количество умерших составляет 2972 человека, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Ранее NEWS.ru писал, что переболевшие COVID-19 в случае рецидива заболевания не смогут заразить окружающих. Согласно исследованиям южнокорейских медиков, вирусные частицы, выделяемые повторно заразившимися, нежизнеспособны.