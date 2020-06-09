Более десяти тысяч пациентов с коронавирусом вылечились в России за сутки

https://static.news.ru/photo/3a0cf3dc-aaf2-11ea-9d38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие 24 часа выздоровели ещё 10386 человек, инфицированных коронавирусом.

Таким образом общее число выздоровевших пациентов с COVID-19 в РФ достигло 252 783. Сообщение об этом появилось на портале стопкоронавирус.рф.

Кроме того, 8404 новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки. С начала пандемии этот диагноз подтвердился у 493 657 россиян. Общее число жертв составляет 6358 — за минувшие сутки скончались 216 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пациенты с коронавирусом заражают больше людей в первые дни заболевания. Об этом заявила технический руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керхове.