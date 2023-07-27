«Более чем эффективно»: Хинштейн оценил борьбу с коррупцией в Росгвардии Депутат Хинштейн рассказал, как Росгвардия борется с внутренней коррупцией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Уголовные дела о взятках, хищениях и других коррупционных преступлениях в Росгвардии появились благодаря руководству силового ведомства. Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы и экс-советник директора службы Виктора Золотова Александр Хинштейн.

[С коррупцией в Росгвардии борются] более чем эффективно. Росгвардия регулярно вскрывает у себя внутри различные противоправные коррупционные действия со стороны должностных лиц. Большинство уголовных дел, которые сегодня возбуждены, появились именно в результате активности самой Росгвардии, — заявил Хинштейн.

Он добавил, что по-прежнему «плотно взаимодействует со своими бывшими сослуживцами» и знает о происходящем в ведомстве «доподлинно и не понаслышке».

Руководство ведомства и непосредственно директор службы Виктор Золотов держит эти ситуации на личном контроле, добиваясь привлечения [виновных в коррупции и злоупотреблениях] к ответственности, — добавил депутат.

Также он признался, что о изменения количества коррупционных проявлений в Росгвардии за последние годы оценить сложно.

Любая статистика связана с выявлением — чем больше выявляешь [коррупцию], тем ее и больше. Поэтому, если ты хочешь показать, что у тебя нет коррупции, то никого не надо ловить. <...> Росгвардия не в пример другим ведомствам не скрывает у себя внутри эти факты [коррупции], а наоборот, сама инициативно с этим борется, — отметил Александр Хинштейн.

Он добавил, что уголовные дела о хищениях, взятках и должностных злоупотреблениях в Росгвардии «появляются довольно часто»: «И это только в отношении руководителей уровня центрального аппарата».

Ранее Хинштейн сообщил, что управление собственной безопасности Росгвардии совместно с ФСБ вскрыли коррупционную схему при закупке мобильных комплексов разминирования «Аракс». Сумма ущерба составила 227 млн рублей. Задержаны начальник управления жилполитики департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный, начальник отдела департамента реализации госпрограмм Игорь Елисеев, а также гендиректор ООО «Комплексные системы» Олег Чекрышев и его заместитель Александр Беляков.

Как заявил член президентского Совета по правам человека и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, Росгвардия остается «внизу списка коррупционных схем среди силовых ведомств». По его словам, на ситуацию наиболее серьезно влияет то, как себя ведет начальство на местах.