Более 900 лесных пожаров потушили в России за неделю

https://static.news.ru/photo/322c1c28-8316-11ea-8241-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В период с 13 по 19 апреля на территории России было потушено 906 лесных пожаров. Более чем в половине случаев в их возникновении виноват человек.

Общая площадь возгораний превысила 163 тысячи га. Лидерами по количеству пожаров стали Забайкальский край, Амурская область и Хабаровский край.

В 53% случаев причиной возникновения пожаров становился человеческий фактор. Более чем в 36% — огонь попадал в лес с земель других категорий. Почти каждый десятый пожар возникал из-за выжигания сухой растительности, сообщается на сайте ФБУ «Авиалесохрана».

Ранее NEWS.ru писал, что глава МЧС РФ Евгений Зиничев заявил, что в 63 российских регионах начался пожароопасный сезон. Министр также отметил, что в целом ситуация с лесными пожарами в стране ухудшается.