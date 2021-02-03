Более 90 млн доз «Спутника V» будет выпущено к концу первого полугодия

https://static.news.ru/photo/5d393dd6-6607-11eb-a8d8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что к концу первого полугодия будет выпущено более 90 млн доз российской вакцины «Спутник V». Это связано с тем, что объём её производства постепенно увеличивается.

Политик подчеркнул, что вакцина центра имени Гамалеи есть во всех регионах страны и вакцинация от коронавирусной инфекции идёт в основном ей.

По тем данным, которые мне сейчас передали, к концу первого полугодия планируется произвести более 90 млн доз, — заявил Медведев на совещании о производстве и внедрении новых вакцин от коронавирусной инфекции.

Ранее Медведев объяснил, почему в России должны применяться отечественные вакцины. По его словам, упор делается на использование отечественных препаратов, которые прошли апробацию и признаны безопасными.

Как писал NEWS.ru, научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V». Эффективность препарата составила 91,6%. Эта информация была получена на основе анализа данных 19 866 добровольцев, которые получили первую и вторую инъекцию вакцины или плацебо.

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отреагировало на статью Lancet о «Спутнике V». В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что эта публикация заткнула критиков российской вакцины. Глава фонда Кирилл Дмитриев назвал статью в Lancet важным водоразделом. Он подчеркнул, что вакцина оказалась одной из самых эффективных и продвинутых в мире. Дмитриев напомнил, что 16 государств уже зарегистрировали российский препарат.