Более 85% россиян оказались недовольны своим весом Восемь из десяти россиян заявили о недовольстве своим весом

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Более 85% россиян недовольны своим весом. Такие данные со ссылкой на исследование компании «Инвитро» приводит РИА Новости. При этом почти половина граждан считают лишний вес как личной, так и социальной проблемой. Онлайн-опрос проводился среди граждан в возрасте от 26 до 35 лет.

Согласно результатам исследования, 85,5% опрошенного населения России не устраивает собственный вес: хотели бы значительно похудеть — 57%, незначительно — 27,8%, дефицит массы тела отметили — 0,7% и только 3,3% полностью довольны своей формой, — говорится в комментарии «Инвитро».

Не только личной, но и социальной проблемой лишний вес считают 49,1% опрошенных.

52,6% пытаются изменить ситуацию собственными силами, 15,3% обращались за помощью к специалистам — диетологам, эндокринологам, гастроэнтерологам или врачам другой специальности.

Среди тех, кто хочет изменить свой вес, 43,4% стараются соблюдать диету и правильно питаться, 65,1% используют приложения для контроля веса. При этом 28,6% за последние три года так и не достигли желаемых результатов. Основной проблемой они назвали нехватку мотивации и самоорганизации.

Ранее эндокринолог и диетолог Оксана Панова объяснила, чем должны питаться мужчины в возрасте от 50 лет и старше. По ее словам, привычный рацион необходимо кардинально изменить, в противном случае значительно повысится риск проблем со здоровьем.