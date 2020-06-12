Более 85% новых случаев инфицирования в Москве — люди младше 65 лет

https://static.news.ru/photo/e1797226-ad54-11ea-af68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В Москве более 85% новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией — люди младше 65 лет. 8,2% из них — дети.

Об этом в субботу, 13 июня, сообщает столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

41% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,4% — от 46 до 65 лет, 9,8% — от 66 до 79 лет, ещё 4,6% — старше 80 лет, — говорится в сообщении.

По состоянию на 13 июня в мире более 7,6 миллиона человек заразились коронавирусом, свыше 425 тысяч погибли, более 3,6 миллиона излечились.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 048 986 человек, на втором Бразилия — 828 810.

Также в первой десятке стран — Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Германия.

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Лесото: четыре человека. Население африканского королевства — чуть более 2 млн человек.

На 13 июня в России — 520 129 случаев коронавирусной инфекции (+8706 за последние сутки), 274 641 выздоровел (+5271 за последние сутки). Умерли 6829 человека (+114 за последние сутки).

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России — в НАО: 81 человек. При этом 32 человека выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 204 428 (+1493 за последние сутки) заболевших, 119 558 выздоровели (+1534 за последние сутки), 3231 умер (+44 за последние сутки).

Как ранее писал NEWS.ru, в настоящее время под наблюдением медицинских специалистов на территории России находятся примерно 322,5 тысячи человек из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией нового типа.