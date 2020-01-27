Порядка 838 тысяч учителей в РФ смогут рассчитывать на надбавку за классное руководство. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Годовой объём средств, которые мы планируем направить на эти цели, это 76,3 миллиарда рублей, — цитирует её РИА Новости.
Она добавила, что около 280 млрд рублей направят на создание порядка 413 тысяч новых мест в школах.
Ранее президент России Владимир Путин предложил доплачивать классным руководителям в школах с 1 сентября. Об этом глава государства заявил во время оглашения послания Федеральному собранию. Размер надбавки составит 5000 рублей, писал NEWS.ru.