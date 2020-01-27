https://static.news.ru/photo/5e0cceae-4127-11ea-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Житенев/РИА Новости

Порядка 838 тысяч учителей в РФ смогут рассчитывать на надбавку за классное руководство. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Годовой объём средств, которые мы планируем направить на эти цели, это 76,3 миллиарда рублей, — цитирует её РИА Новости.

Она добавила, что около 280 млрд рублей направят на создание порядка 413 тысяч новых мест в школах.

Ранее президент России Владимир Путин предложил доплачивать классным руководителям в школах с 1 сентября. Об этом глава государства заявил во время оглашения послания Федеральному собранию. Размер надбавки составит 5000 рублей, писал NEWS.ru.