Более 80% заразившихся COVID-19 в Москве младше 65 лет

https://static.news.ru/photo/ae95cc34-a187-11ea-af86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители московского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе 29 мая сообщили о возрасте людей, у которых инфекция была выявлена за последние сутки. Оказалось, что 80% новых инфицированных — это жители столицы младше 65 лет.

За прошедшие 24 часа на территории города было выявлено 2332 новых случая заражения COVID-19. С начала пандемии в Москве в общей сложности заразились 175 829 человек.

Из числа новых заболевших 42,7% — горожане в возрасте от 18 до 45 лет.

33% — от 46 до 65 лет, 10,6% — от 66 до 79 лет, ещё 6,7% — старше 80 лет. Также 7% среди заболевших — дети, — сообщили в оперштабе.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки в Москве 3474 пациента с коронавирусом успешно прошли лечение и уже выписаны из больниц. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По её словам, общее число выздоровевших пациентов с COVID-19 в городе достигло 74 725. Сутками ранее она сообщила, что в Москве 3793 человека вылечились от коронавируса.