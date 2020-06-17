Более 80% выпускников планируют работать летом

https://static.news.ru/photo/7a3f0e50-b0af-11ea-8fb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Примерно 83% выпускников школ намерены найти устроиться летом на работу. Подавляющее большинство из них (89%) считают, что начинать обеспечивать себя самостоятельно необходимо как можно раньше.

Так, 51% респондентов заявили, что финансовая независимость от родителей должна наступать сразу после окончания вуза. По мнению 28% опрошенных, начинать зарабатывать следует ещё во время учёбы, а 12% полагают, что отказываться от финансовой поддержки родителей надо сразу после школы.

С будущей профессией уже определились 67% выпускников. Они уже выбрали конкретную специальность и вуз, в который будут поступать. 14% пока не сделали выбор, ещё 13% определились с будущим родом занятий, но пока не планируют получать высшее образование. 6% опрошенных не выбрали специальность и не собираются поступать в вузы, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Ранее NEWS.ru писал, что в Минобрнауки ожидают рост интереса к медицинским вузам на фоне пандемии. Глава ведомства Валерий Фальков также отметил, что по-прежнему остаются популярными профессии экономистов и юристов.

В этом году абитуриенты смогут подать заявление в университет ещё до сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) — с 20 июня. Документы будут принимать до 17 августа.