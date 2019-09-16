https://static.news.ru/photo/81899742-d866-11e9-991b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ) провёл опрос среди россиян о месте женщин в современной политике.

40% опрошенных считают, что в настоящее время женщин в политике ровно столько, сколько должно быть. Данный показатель за 11 лет вырос на 13 п.п. 32% хотели бы видеть в политике больше женщин.

81% респондентов считает, что женщины должны принимать участие в политике наравне с мужчинами, 11% высказались против равного участия. 6% категорически против равного политического участия.

Кроме того, 78% россиян положительно относятся к тому, что женщины занимаются политикой.

Как ранее писал News.ru, супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена встретилась с молодыми лидерами на мероприятии Ялтинской европейской стратегии, которая проходит в Киеве. Она рассказала о своих планах в статусе первой леди.