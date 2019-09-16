Всероссийский центр изучения общественного мнения (
40% опрошенных считают, что в настоящее время женщин в политике ровно столько, сколько должно быть. Данный показатель за 11 лет вырос на 13 п.п. 32% хотели бы видеть в политике больше женщин.
81% респондентов считает, что женщины должны принимать участие в политике наравне с мужчинами, 11% высказались против равного участия. 6% категорически против равного политического участия.
Кроме того, 78% россиян положительно относятся к тому, что женщины занимаются политикой.
Как ранее писал News.ru, супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена встретилась с молодыми лидерами на мероприятии Ялтинской европейской стратегии, которая проходит в Киеве. Она рассказала о своих планах в статусе первой леди.