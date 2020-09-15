Более 80% компаний в РФ начали возвращать сотрудников в офисы

Доля российских компаний, которые после острой фазы вспышки коронавируса начали постепенно возвращать сотрудников с удалённой работы в офисы, в сентябре выросла до 83%, свидетельствуют данные исследования.
Опрос, проведённый сервисом hh.ru среди 100 компаний, показал, что доля работодателей, которые в июле — сентябре вернули до половины сотрудников на их рабочие места, выросла до 35%,
Около 15% компаний сообщили, что перевели с удалённой работы более половины работников, четверть опрошенных заявили, что из офиса трудятся уже более 75% штата. У 26% работодателей менее четверти сотрудников вернулись на свои рабочие места.
При этом 3% работодателей отметили, что в связи с пандемией не переводили сотрудников на удалённую работу, и почти половина работодателей признались, что отправляли работать из дома лишь часть штата.
В сентябре 2020 года 39% компаний заявили о том, что завершили процесс перевода сотрудников в офисы, 45% ещё работают над этим. При этом каждый десятый работодатель сообщил, что ещё не начал процесс возврата сотрудников с режима работы из дома, а 7% отложили офисный формат на неопределённый срок.
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