Более 80% компаний в РФ начали возвращать сотрудников в офисы

https://static.news.ru/photo/0d0a718e-f7e1-11ea-aed6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доля российских компаний, которые после острой фазы вспышки коронавируса начали постепенно возвращать сотрудников с удалённой работы в офисы, в сентябре выросла до 83%, свидетельствуют данные исследования.

Опрос, проведённый сервисом hh.ru среди 100 компаний, показал, что доля работодателей, которые в июле — сентябре вернули до половины сотрудников на их рабочие места, выросла до 35%, пишет ТАСС.

Около 15% компаний сообщили, что перевели с удалённой работы более половины работников, четверть опрошенных заявили, что из офиса трудятся уже более 75% штата. У 26% работодателей менее четверти сотрудников вернулись на свои рабочие места.

При этом 3% работодателей отметили, что в связи с пандемией не переводили сотрудников на удалённую работу, и почти половина работодателей признались, что отправляли работать из дома лишь часть штата.

В сентябре 2020 года 39% компаний заявили о том, что завершили процесс перевода сотрудников в офисы, 45% ещё работают над этим. При этом каждый десятый работодатель сообщил, что ещё не начал процесс возврата сотрудников с режима работы из дома, а 7% отложили офисный формат на неопределённый срок.

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