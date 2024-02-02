Более 700 тысяч россиян пожелали проголосовать на выборах президента онлайн

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Центризбирком России принял 740 тысяч заявок на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ, заявила председатель комиссии Элла Памфилова. По ее словам, которые приводит ТАСС, еще 160 тысяч человек подали заявки на участие в голосовании по месту нахождения, а не регистрации. По мнению Памфиловой, кампанию по информированию россиян о возможных формах голосования необходимо продолжить.

Подано уже 740 тысяч заявлений для того, чтобы можно было проголосовать в тех регионах, где будет дистанционное электронное голосование проходить, — заявила председатель ЦИК РФ.

Выборы президента России пройдут в период с 15 по 17 марта. Они станут первыми трехдневными выборами в истории страны. Отмечается, что жители ряда регионов будут иметь возможность проголосовать на выборах в дистанционном формате. Для удобства граждан, желающих проголосовать не по месту регистрации, был создан специальный сервис, получивший название «Мобильный избиратель». Получать открепительное удостоверение не нужно.

Представители ЦИК РФ ранее подсчитали общее количество избирателей в России. По данным комиссии, общее число избирателей внутри страны составляет 112,3 млн человек, за ее пределами — 1,9 млн человек. В городе Байконур насчитывается 11,9 тысячи избирателей.